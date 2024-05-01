حبس عاطل قتل عامل دليفري انتحل صفة فتاة لسرقته في المطرية

قررت نيابة المطرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقتله عامل دليفرى لسرقته بعد استدراجه منتحلاً صفة فتاة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة وصرحت دفن جثة المجني عليه ،عقب اعداد تقرير الصفحة التشريحية فى منطقة المطرية.

وكشفت التحقيقات الأولية انه المجني عليه قرر سرقة المتهم بايهامه بأنه فتاة عبر إرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإغرائه بإقامة علاقة غير شرعية، وبالفعل اتفقا على أن يحضر إليه داخل شقته لقضاء ليلة حمراء وعندما ذهب إليه واكتشف أنه راجل وقعت بينهما مشاجرة فأقدم العاطل على طعنه بطعتين في جسده بسلاح أبيض مطواة فلقي مصرعه في الحال.



وتلقي قسم شرطة المطرية بلاغاً يفيد وجود جثة عامل دليفري داخل شقة عاطل في المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب طعنتين بالجسد وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم والقبض عليه.