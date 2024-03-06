إصابة نجم ليفربول بارتجاج في المخ قبل مواجهة سبارتا براج

تعرض نجم نادي ليفربول الإنجليزي الشاب، جايدن دانس، لإصابة قوية قبل مواجهة الفريق أمام سبارتا براج التشيكي في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويواجه ليفربول، غدًا الخميس، نظيره سبارتا براج على ملعب إيبيت أرينا، ضمن منافسات دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

ويغيب دانس عن مباراة ليفربول وسبارتا براج، بعدما أصيب بارتجاج في المخ خلال مواجهة نوتنجهام فورست، السبت الماضي، في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الفريق التشيكي، ولم يتواجد دانس بالقائمة لإصابته بارتجاج في المخ.

وأثبتت الفحوصات الطبية أن دانس تعرض لارتجاج في المخ، بحسب شبكة «ليفربول إيكو»، وذلك بعد اصطدامه اللاعب الشاب مع حارس نوتنجهام، ماتز سيلس، في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وظهر جايدن دانس بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة مع حمر الميرسيسايد، بعدما قاد رفاق النجم المصري محمد صلاح، لعبور ساوثهامبتون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بتسجيله هدفين من الثلاثية النظيفة التي فاز بها العريق البريطاني.

وكان ليفربول، تأهل إلى ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.