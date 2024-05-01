الحماية المدنية تخمد حريقا نشب داخل برج سكني في العمرانية| صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب داخل برج سكني بشارع سيدي عمار بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ12 ببرج سكني بشارع سيدي عمار بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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