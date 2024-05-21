ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تزوير المحررات والمستندات المرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات والمستندات المرورية لاستخدامها فى ترخيص سيارات مجمعة محليًا.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر إجرامية - مقيمين بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات المرورية وإستخراج تراخيص لتسيير سيارات "يتم تجميعها محلياً" وبيعها لعدد من المواطنين دون علمهم بذلك وإرتكابهم العديد من الوقائع بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (8 متهمين) ، وبحوزتهم (شهادتى بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "محددة البيانات" - 3 فواتير - 5 عقود بيع سيارات - توكيل إدارة سيارة - 4 إيصالات - 5 نماذج رخص تسيير - رخصة قيادة "جميعهم بدون بيانات ومزورين"- أجزاء جوهرية لسيارة مُعدة للتصنيع).. كما تم ضبط عدد (23 سيارة – 6 مقطورة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.