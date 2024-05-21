ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تزوير المحررات والمستندات المرورية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات والمستندات المرورية لاستخدامها فى ترخيص سيارات مجمعة محليًا.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر إجرامية - مقيمين بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات المرورية وإستخراج تراخيص لتسيير سيارات "يتم  تجميعها محلياً" وبيعها لعدد من المواطنين دون علمهم بذلك وإرتكابهم العديد من الوقائع بذات الأسلوب. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (8 متهمين) ، وبحوزتهم (شهادتى بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "محددة البيانات" - 3 فواتير  - 5 عقود بيع سيارات  - توكيل إدارة سيارة - 4 إيصالات - 5 نماذج رخص تسيير - رخصة قيادة "جميعهم بدون بيانات ومزورين"- أجزاء جوهرية لسيارة مُعدة للتصنيع).. كما تم ضبط عدد (23 سيارة – 6 مقطورة). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابى تزوير المحررات والمستندات المرورية ترخيص سيارات مجمعة محليا وزير الداخلية تزوير المحررات الرسمية والنصب