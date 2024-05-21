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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: محتجون مطالبون بإيقاف الحرب بغزة يقاطعون «بلينكن» خلال إفادته بشأن الموازنة

أنتوني بلينكن وزير
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي
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قاطع مجموعة من المحتجون أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، مطالبون بإيقاف الحرب في غزة، وذلك خلال إفادته بشأن الموازنة أمام الكونجرس، حسبما ورد في قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى، كما ارتكب جيش الاحتلال عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 106 شهداء و176 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35562 شهيدًا و79652 إصابة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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