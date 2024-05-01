الأمن يضبط طرفي مشاجرة بالفيوم بسبب خلافات مالية بينهم

الأربعاء 01/مايو/2024 - 11:54 ص

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى مشاجرة بالفيوم بسبب خلافات مالية بينهم.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بحدوث مشاجرة بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("طرف أول" مالك شركة - مصمم إعلانات – "طرف ثان" مدير شركة للتجارة والتوزيع "له معلومات جنائية") لقيام الطرف الثانى بالإستيلاء على مبلغ مالى من الطرف الأول نظير إستثمارها لهم فى مجال تداولها بالبورصة مقابل أرباح سنوية إلا أنه تعثر فى سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ فقام على إثرها الطرف الأول بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة .. وفى وقت لاحق وردت بلاغات من بعض الأشخاص بقيام الطرف الثانى بالتحصل منهم على مبلغ (3 مليون و 935 ألف جنيه) نظير إستثمارها فى ذات المجال وتعثره فى سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ ، وبمواجهة الثالث إعترف بتعثره فى السداد لتعرضه للخسارة فى مجال البورصة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .