انتهاء فعاليات التدريب الميداني لرفع كفاءة المراقبين الصحيين في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية انتهاء أعمال تدريب جميع المراقبين الصحيين بالإدارات الصحية والوحدات على المستوى الإشرافي التنفيذى لأعمال صحة البيئة.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى تصريحات صحفية، إن الورشة التدريبية تأتي فى إطار رفع كفاءة القوى البشرية العاملة ميدانيا والتدريب المستمر بهدف مساعدة العاملين على اكتساب المعارف المختلفة، والخبرات الميدانية، والمهارات الفنية لتمكينهم من أداء عملهم بشكل فاعل و مثمر للوصول للأهداف المرجوة بأعلى كفاءة ممكنة .

من جانبه أوضح الدكتور أحمد المكاوى مدير إدارة صحة البيئة أنه تم تدريب عدد 453 مراقباً صحياً نظريا و ميدانيا على أعمال الرقابة على أعمال مياه الشرب والغسيل الكلوي وذلك باستخدام طرق التدريب التفاعلية لاكتساب الخبرات.

ولفت "مكاوى" أن التدريب الميدانى اشتمل على كيفية المرور على محطات معالجة مياه الشرب والتأكد من عمل جميع المراحل المختلفة وطرق سحب العينات للفحص الميكروبيولوجي والكيماوى وقياس نسب الكلور فى المياه بأجهزة الكلور سكوب الحديثة واختيار التدريج المناسب وكذلك قياس الأملاح الذائبة والمرور على حمامات السباحة ومحطات معالجة المياه للغسيل الكلوى وكذلك المرور على استيفاء خزانات مياه الشرب للاشتراطات الصحية والتعامل مع طوارئ المياه والتى تؤثر على الصحة العامة وكيفية نقل العينات بصورة صحيحة

وتابع أنه جرى التدريب على أعمال الرقابة على أعمال الصرف الصحى والصناعى والمرور على محطات معالجة الصرف الصحي للتأكد من عملها بكفاءة وكذلك التأكد من مراعاة الاشتراطات السليمة للصرف الصناعى وكذلك أعمال الرقابة على المرافق العامة.

WhatsApp Image 2024-03-05 at 8.02.08 AM

WhatsApp Image 2024-03-05 at 8.02.09 AM

WhatsApp Image 2024-03-05 at 8.02.10 AM (1)

WhatsApp Image 2024-03-05 at 8.02.15 AM