تداول 18 ألف طن و616 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 616 شاحنة و180 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 387 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 229 شاحنة و40 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين الرياض والحرية1 ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت العبارة الرياض، كما تم تداول 4050 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا، بريدج وآور، كما شهد ميناء بورتوفيق امس مغادرة السفينة JASMINE علي متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.

