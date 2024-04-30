ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 18 ألف طن و616 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 616 شاحنة و180 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 387 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 229 شاحنة و40 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين الرياض والحرية1 ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل  وغادرت العبارة الرياض، كما تم تداول 4050 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي  كوين نفرتيتى، سينا، بريدج  وآور، كما شهد ميناء بورتوفيق امس مغادرة السفينة JASMINE علي متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا