الدفاع المدني الفلسطيني: لا بديل عن إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أنه لا بديل عن إنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم فورا.

وقال بصل في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الواقع الصحي صعب للغاية في قطاع غزة، ومع ارتفاع درجات الحرارة تزايدت نداءات الاستغاثة؛ بسبب ظهور الثعابين والقوارض التي تضر بصحة الفلسطينيين، مضيفا أن أكثر من يعانون من هذا الوضع المأساوي هم الأطفال.

وشدد على ضرورة توفير بدائل إنسانية للفلسطينيين حتى يعيشوا في سلام وأمان، مشيرا الى أنهم يعانون من وجود مخلفات حربية من المقذوفات، التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية؛ ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين.