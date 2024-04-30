ضبط 3 أشخاص بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية من (15 شخصا، مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية) بتضررهم من (مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية) لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.