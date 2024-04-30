واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحيرة- قنا- أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الجيزة
- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الهيروين- طبنجة- 2 ميزان حساس).
مديرية أمن البحيرة
- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).
مديرية أمن قنا
- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قنا.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الشابو، الهيروين").
مديرية أمن أسوان
- ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- بندقية آلية- 3 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة بـ4 محافظات
واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحيرة- قنا- أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: