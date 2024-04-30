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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة بـ4 محافظات

المتهم
المتهم
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واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحيرة- قنا- أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الجيزة
 - ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الهيروين- طبنجة- 2 ميزان حساس).
مديرية أمن البحيرة
 - ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).
مديرية أمن قنا 
 - ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قنا.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الشابو، الهيروين").
مديرية أمن أسوان
 - ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- بندقية آلية- 3 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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