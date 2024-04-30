ضبط 4579 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1555) قضية متنوعة.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 4579 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.