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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 4579 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ضبط 4579 قضية سرقة
ضبط 4579 قضية سرقة تيار كهربائى
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نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1555) قضية متنوعة. 
كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 4579 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 
 هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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