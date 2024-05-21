مجلس الخبراء الإيراني ينعقد تزامنا مع تشييع جنازة رئيسي

بالتزامن مع بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز، اليوم الثلاثاء، بعد وفاته أثر حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غرب البلاد ، عقد مجلس خبراء القيادة جلسة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر، وفقا لما ذكرته ذكرت وكالة للأنباء الإيرانية.

وقالت الوكالة الرسمية إن الجلسة حضرها أيضا أمين مجلس صیانة الدستور آیة الله أحمد جنتي ورئيس مجلس الشوري (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني ايجئي وعدد من وزراء الحكومة.

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من "المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ومدة ولايته ثماني سنوات ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة “إرنا”.

كانت الحكومة الإيرانية أعلنت أمس الاثنين وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقين لهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.

وأعلن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي تولي محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية للبلاد بعد وفاة رئيسي.