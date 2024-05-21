بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل بقيمة 990 مليون جنيه مع "إيديتا للصناعات الغذائية"

استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وقع بنك مصر عقد قرض طويل الأجل لمدة 8 سنوات بقيمة 990 مليون جنيه مصري مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية.

قام بالتوقيع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع المهندس هاني برزي - رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

ويهدف هذا القرض إلى تمويل خطط التوسع بالشركة لإنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الإنتاج، وإعطاء الأولوية بشكل واضح للمشروعات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر على دعم المشروعات الوطنية بشكل دائم لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق أكد الإتربي، أن تمويل بنك مصر لخطوط الإنتاج الجديدة تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن بنك مصر يعد من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، مؤكدا أن منح البنك لقروض بنكية للمشروعات الكبرى وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد على تنشيط معدلات التدفق الاستثماري، حيث أن قطاع الأغذية يعد من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، نظرا لما يمثله من أهمية نحو نمو الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية والعالمية بما ينعكس على إيجابيا على الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أعرب المهندس هاني برزي، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية التمويل مع بنك مصر باعتبارها شهادة قوية على التزام إيديتا بتحقيق النمو فضلاً عن مكانتها الرائدة في السوق.

وأوضح أن هذا التمويل سيسهم في دعم إيديتا لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا ويؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.