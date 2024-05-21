اليوم.. «محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إزالة 30 عقارًا بالإسماعيلية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن، استغاثات وشكاوى المواطنين من قراري لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية رقمي 7، 549 لسنة 2014 لإخلاء وإزالة 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مع ضرورة العمل على إلغاء القرارين، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، فضلاً عن الحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والاستقرار الاجتماعي لقاطنيها وعددهم 600 أسرة.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن عدم قيام الجمعية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات المزاد العلني المقرر لبيع أراضي المتخللات التي تم حصرها بمنطقة الجمعيات بحي ثالث الإسماعيلية بهدف استخدام موارده في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والرصف وجميع الأعمال المطلوبة لمنطقة الجمعيات، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح وتوصية لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن هذا الموضوع خلال دور الانعقاد العادي الثاني بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث: مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة ونقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 15 من مايو لسنة 2024.