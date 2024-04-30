الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 ألف إثر مجازر مستمرة في قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة مروعة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 37 شهيدًا و68 مصابًا، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وبينما تخطت الحرب الإسرائيلية في غزة حاجز الـ 200 يوم، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان لها، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وختمت بيانها مشيرة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي الإجمالية منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 34049 شهيدا و76901 مصابا إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، والتي ردت عليه إسرائيل بسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي لا تتوقف بحق المدنيين".

وفي بيان لها، قالت بلدية دير البلح إنه "في ظل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة، الموجود في دير البلح حي صلاح الدين، وذلك باستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الصهيوني أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية من دير البلح".

وأكدت البلدية في البيان أن "هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض.