مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالطريق الإقليمي ببنها

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.