خلال 24 ساعة.. الأمن يرفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من تحرير 1433 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 495 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وفي سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 10798 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية 107 مخالفات السير بدون تراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، و6588 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائى، و86 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.