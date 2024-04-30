حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – جنوب سيناء – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

- ضبط 15 قضية حيازة أسلحة نارية، وضُبط خلالهم (12 بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- 12 خزينة وعدد من الطلقات) بحوزة (15 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن أسوان

- ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

- ضبط 8 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 6 فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

- تنفيذ 683 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

- ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين وكذا 2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

مديرية أمن جنوب سيناء

- ضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم 4,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الهيروين، الهيدرو" بحوزة 7 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس"بحوزة 3 متهمين.

- ضبط 4 قضايا أسلحة نارية وبيضاء، ضُبط خلالهم 4 قطع سلاح أبيض بحوزة 4 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.