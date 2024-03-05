اختيار القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي

هنأت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس ككهنة وشمامسة وخدام وشعب إيبارشية نجع حمادى، واللجنة البابوية الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، الانبا يوأنس اسقف أسيوط، الانبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لاختياره الراهب القمص أنسطاسى السريانى ليصبح أسقفا لإيبارشية نجع حمادى وكل توابعها.

كما نشرت الصفحة الرسمية لايبارشية نجع حمادي، تهنئتهم لأنفسهم بهذا الاختيار من قبل قداسة البابا تواضروس الثانى، لأبونا أنسطاسى السريانى ولقبوله هذه النعمة المباركة.

وتصلي الإيبارشية طالبين من الله أن يسنده، ويعضده فى هذه المسئولية ليكون بركة وشهادة للجميع يثمر بها لمجده اسمه القدوس، بشفاعة أمنا العذراء والقديس العظيم ماريوحنا الحبيب والشهيد العظيم الأنبا بضاباوبصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى، نطلب من الرب ان يحفظ لنا وعلينا حياتهما سنين عديدة وأزمنه سلامية مديدة.



