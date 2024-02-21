قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مربعات سكنية في خان يونس

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مربعات سكنية وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية، اليوم الأربعاء، قصفًا مُتبادلًا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتركز القصف في جنوب لبنان والمناطق الحدودية ومنطقة الجليل الأعلى.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات (علما الشعب والضهيرة والجبين) في القطاع الغربي، فيما شن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن استشهاد أم وطفلتها وإصابة 3 أشخاص، في بلدة المنصورية بجنوب لبنان، إثر غارات إسرائيلية على بلدة المنصورية بجنوب لبنان.

ورد حزب الله بقصف واستهداف بلدات إسرائيلية على الحدود، وبقصف تموضعات وتجمعات ومواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.