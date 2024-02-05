تفاصيل مباحثات ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن اللقاء شدد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع.

وواصل بلينكن وولي العهد المناقشات حول التنسيق الإقليمي لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وناقشا أهمية بناء منطقة أكثر تكاملا وازدهارا، وأكدا مجددا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما ناقشا الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم في عملية السلام في اليمن.