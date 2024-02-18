لا اعتراف أحادي.. الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاعتراف بدولة فلسطين

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بالإجماع على مشروع قرار من بنيامين نتنياهو يعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان له: "في ضوء ما يتردد مؤخرًا لدى المحافل الدولية بشأن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل بشكل أحادي الجانب، أقوم اليوم بطرح مشروع قرار على الحكومة لتتم المصادقة عليه. ولدي قناعة بأنه سيتم اقراره بالإجماع."

وفيما يلي نص مشروع القرار :

" إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا أي إملاءات دولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وتؤكد انه لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون الشروط المسبقة".

وأضاف: إسرائيل تواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. إذ من شأن مثل هذا الاعتراف، بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر، أن يمنح الإرهاب مكافأة كبيرة لم يسبق لها مثيل، ومن شنها ان تحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية".

ومنذ يومين، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعرب في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال أوضح لوزير الخارجية الأمريكي أن خطوة واشنطن سوف تضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن نتنياهو يدرس التوصل إلى اتفاق "فعلي" مع واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل التطبيع مع عدد من الدول في المنطقة.