السفارة اليمنية بمصر تكشف تفاصيل مقتل مسؤول في القاهرة

أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة، اليوم الأحد، بيانا كشفت فيه تفاصيل مقتل مسؤول يمني بشقته في القاهرة.

وقال بيان السفارة: "تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

وأضاف: "لقد قامت السفارة منذ اللحظة الاولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم".

وتابع: "إن السفارة إذ تؤكد بأنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي فإنها تطلب من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".