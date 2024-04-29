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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجنايات تستكمل محاكمة متهمي خلية "القاهرة الجديدة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تستكمل اليوم الاثنين، محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال.
محاكمة 64 متهم وذلك علي خلفيه اتهامهم بالانضمام لجماعه ارهابيه في القضيه، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".
وفيما يخص العقوله القانونيه فقد جاء بقانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 ، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

بعد قليل الجنايات تستكمل محاكمة متهمي خلية القاهرة الجديدة خلية القاهرة الجديدة