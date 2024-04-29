الجنايات تستكمل محاكمة متهمي خلية "القاهرة الجديدة"

تستكمل اليوم الاثنين، محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال.

محاكمة 64 متهم وذلك علي خلفيه اتهامهم بالانضمام لجماعه ارهابيه في القضيه، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

وفيما يخص العقوله القانونيه فقد جاء بقانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 ، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.