زيلينسكي يدين إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حادثة إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، من قبل مسلح، بأنها "مروعة،" بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس الأوكراني عبر حسابه علي "إكس" (تويتر سابقا): "ندين بشدة هذا العمل العنيف ضد رئيس حكومة الدولة الشريكة المجاورة. يجب بذل كل جهد ممكن لضمان ألا يصبح العنف هو القاعدة في أي بلد أو شكل أو مجال."

وتم إطلاق النار على فيتسو عدة مرات، وفقا لبيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والذي أضاف أنه حاليا في حالة حرجة.

وتابع زيلينسكي "نأمل بصدق أن يتعافى روبرت فيتسو قريبا،" معربا عن تضامنه مع شعب سلوفاكيا.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، 59 عاما، أصيب برصاصة في بطنه بعد أن فتح مسلح النار عليه عقب اجتماع حكومي في وسط البلاد، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال شاهد، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إنه سمع عدة طلقات وأنه رأى رجلا تحتجزه الشرطة.

وأضاف الشاهد إنه رأى قوات الأمن يدفعون شخصا ما في سيارة ويغادرون.