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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فوضى الاتحاد الاسبانى لكرة القدم تلقى بظلالها على ملف مونديال 2030

مونديال
مونديال
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ألقت الفوضى التى ضربت الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، بظلالها على الكرة الإسبانية فى ملف استضافتها مونديال 2030 مع المغرب والبرتغال.
حيث ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، أن تدخل "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لحل أزمة خلافة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد تتسبب فى خسارة اسبانيا استضافت نهائى مونديال 2030.
واكدت أنه يتم التخطيط الآن بعد تلك الأزمة لأخراج ملعب "سانتياجو برنابيو" الإسبانى، من الترشيح لاستضافة الحدث الأهم وهو نهائى المونديال، وادخال المغرب او البرتغال لاستضافته.
وكشفت "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع نهائي كأس العالم ضمن الأحداث المهمة التي يأمل أن يستضيفها الملعب التاريخي للنادي، خاصة بعد تجديده بشكل رائع، ليصبح جاهزاً لاستضافة أفضل البطولات الدولية، إلى جانب الحفلات والعديد من الأحداث المختلفة".
واشار التقرير إلى أنه في حال لم تستقر الأوضاع في اتحاد الكرة الإسباني، قد يحصل المغرب أو البرتغال على فرصة استضافة نهائي مونديال 2030.

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