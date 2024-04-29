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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع 42 شخصًا على الأقل في انهيار سد شمال نيروبي

انهيار سد
انهيار سد
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 لقي 42 شخصا مصرعهم،اليومالاثنين في انهيار سد في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي.
وقالت حاكمة مقاطعة ناكورو شمال كينيا "سوزان كيهيكا"حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" - إن انهيار السد جاء في الوقت الذي تجتاح فيه البلاد أمطار غزيرة والتي كانت لها عواقب مميتة.


وأشارت إلى أن هذا العدد يعد حصيلة مؤقتة، موضحة أن هناك عددا آخر لا يزالون محاصرين في الوحل وتعمل فرق الإنقاذ على العثور عليهم.


يذكر أن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا منذ مارس الماضي قد ارتفع إلى نحو 100 شخص، فيما أظهرت بيانات حكومية أن 76 شخصا لقوا حتفهم ونزح أكثر من 131 ألفا آخرين.

انهيار سد نيروبي كينيا