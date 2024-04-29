نور الشربينى تحافظ على الصدارة وأمينة عرفي تقترب من الـ "توب تين"

أعلنت رابطة محترفي الاسكواش "PSA"، التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، اليوم الإثنين، والتى حافظت فيه نور الشربينى على صدارتها، والذى شهد سيطرة مصرية على "التوب تين".

وشهدت المراكز الثلاثة الأولى سيطرة مصرية على التصنيف، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 35 على التوالي، والـ 245 فى تاريخها.

وبعد الظفر ببطولة الجونة للاسكواش استقرت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز في الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث بعد الإصابة الأخيرة.

بينما صعدت الواعدة أمينة عرفى إلى المركز 11، فى أعلى تصنيف لها فى مشوارها الاحترافى.

وجاء التصنيف العالمى للاعبات الاسكواش كالتالى:

1ـ نور الشربيني



2ـ نوران جوهر



3ـ هانيا الحمامي



4ـ البلجيكية نيلي جليس



5ـ نور الطيب



6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي



7ـ الأمريكية أوليفيا ويفر



8ـ الأمريكية أماندا صبحي



9- البلجيكية تيني جليس



10ـ روان العربي