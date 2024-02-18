الجيش الأردني: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 آخرين أثناء إحباط تهريب مخدرات

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وقال بيان الجيش الأردني: "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "أسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المتخصصة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام جميع القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأُرْدُنّيّ.