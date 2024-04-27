الرئيس التونسي يؤكد على الروابط الحضارية العريقة بين بلاده وإيطاليا

أكد رئيس تونس قيس سعيد، على الروابط الحضارية العريقة التي تجمع بلاده مع إيطاليا، مشددا على ضرورة الاستلهام من التاريخ المشترك من أجل توطيد العلاقات الإنسانية بين الشعبين التونسي والإيطالي.

وقال الرئيس التونسي - خلال لقائه مع وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو - إلى أن استضافة إيطاليا؛ كضيف شرف؛ في الدورة الحالية لمعرض تونس الدولي للكتاب؛ يترجم عمق روابط الصداقة والتعاون وتجذرها؛ ويفتح المجال أرحب نحو آفاق واعدة للشراكة في القطاع الثقافي، منوها بالموجات المتلاحقة من الإيطاليين على تونس خاصة منذ القرن 18.



وأعرب الرئيس التونسي - في بيان اليوم /السبت/ - عن استعداد بلاده لإطلاق مبادرات مشتركة تدفع بالتعاون الثقافي إلى درجات أرفع في المستقبل؛ من ذلك إحداث مركز ثقافي تونسي في إيطاليا، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والهياكل الثقافية في البلدين، وتشجيع البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية في المجال الثقافي، وتبادل الطلبة والباحثين في سائر الاختصاصات.