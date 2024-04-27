بولندا: مساعدات بريطانيا لكييف سوف تعزز قدرات القوات الأوكرانية

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية جنرال، فيسلاف كوكولا، إن المساعدات البريطانية المعلن تقديمها إلى كييف سوف تسهم في تعزيز قدرات القوات الأوكرانية.



وأشار كوكولا في تصريح خاص لـراديو بولندا، أذيعت اليوم السبت إلى أنه على الرغم من أن تلك المساعدات ستكون بمثابة خطوة كبيرة، إلا أن زيادة أعداد الجيش الأوكراني لها نفس القدر من الأهمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد بشأن حشد الجنود في أوكرانيا سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر مايو المقبل، مع تخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عامًا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال زيارته لبولندا أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.