إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان بالمنيا.. وتخفيضات تصل لـ٣٠%

شهد معرض أهلا رمضان، اليوم الإثنين، إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء السلع الغذائية باسعار مخفضة، حيث افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الاثنين معرض( أهلا رمضان - كلنا واحد) بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠ ٪؜ ، وذلك ضمن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا وأعضاء الغرفة التجارية.

أكد المحافظ أن افتتاح المعرض اليوم هو بداية لإقامة سلسلة من المعارض بمختلف ربوع المحافظة مع استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أن المعرض يتيح شنط لسلع غذائية بسعر ١٠٠ جنيه للشنطة الواحدة مكونة من ٢ كيلو سكر و ٢ كيس مكرونة وكيلو أرز و باكو شاى.

وجه المحافظ باستمرار ضخ جميع السلع الغذائية بهدف زيادة المعروض منها لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مشددا على المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز والمطاعم ومحلات بيع اللحوم ، للتأكد من مدى صلاحيتها ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار وزيادة الأسعار خاصة في السلع الأساسية .

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