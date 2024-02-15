السيسي يطلع على نتائج مشاركة رئيس الوزراء بالقمة العالمية للحكومات بدبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واطلع الرئيس السيسي على نتائج مشاركة رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابةً عن الرئيس، كما تابع سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي.



وفي سياق آخر شهد الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي نظيره البرازيلي في قصر الاتحادية، في مستهل زيارته إلى القاهرة، التي تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.