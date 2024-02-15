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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جمال علام: اتحاد الكرة سيوفر كل شيء لحسام حسام

جمال علام
جمال علام
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قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن الشعب المصرى غضب بخروج المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم من بطولة أمم افريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، فكان الاتجاه خلال الفترة الماضية  الاستعانة بمدير فنى وطنى يقود الفراعنة في المرحلة القادمة.
وتابع علام خلال المؤتمر الصحفى لتقديم الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة اختار العميد لتولى مسئولة المنتخب المصرى في الفترة القادمة قائلا:" كلنا ثقة أن حسام هيحقق المراد لشعب مصر في الفترة القادمة"

وتابع رئيس اتحاد الكرة أن مسؤلو الجبلاية سيعمل على بتوفير كل شئ لحسام حسن وجهازه و"بزيادة" ، والدعم مطلوب للمنتخب وخاصة من الإعلام و الجماهير المصرية ، وبدونهما ينقصنا الكثير.

جمال علام العميد حسام حسن