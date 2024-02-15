اليوم.. افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2024"

يقام اليوم الخميس، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2024"، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وسيبدأ حفل افتتاح البطولة بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 37 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية فى عرض الافتتاح، ثم يعقب ذلك قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلامات السادة الضيوف والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي.

يشهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ورؤساء الوفود المشاركة.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.