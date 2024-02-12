اتحاد الجمباز يستحدث نظاما جديدا لتدفئة الصالات في كأس العالم

واصل اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، تحقيق النجاحات الإدارية والتنظيمية، من خلال استحداث نظام خاص لتدفئة مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة لم يكون موجود من قبل.

وشهدت الفترة السابقة، اتفاق اتحاد الجمباز مع إحدى الشركات الهندسية، من أجل استحداث نظام خاص لتدفئة مجمع الصالات المغطاة، يتم تشغيله أثناء فصل الشتاء من أجل توفير الظروف المناسبة للاعبين في كافة البطولات والمنافسات.

وكان ملف تدفئة الصالات أزمة يعانيها ستاد القاهرة، وسببا أساسيا في عزوف العديد من الاتحادات عن تنظيم البطولات داخل الصالات المغطاة في فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وحرص اتحاد الجمباز على التوصل لاتفاق مناسب مع الشركة المنفذة لنظام التدفئة الجديد، ساهم في توفير النفقات بشكل كبير، وتم إدراج التكلفة ضمن ميزانية بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري بالاستاد.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن نظام التدفئة سيساهم بشكل كبير في خروج المستوى الفني للبطولات بشكل مميز، وسيعزز موقف الاتحادات في التقدم بطلب استضافة كافة البطولات الدولية والقارية طوال العام.

وأضاف "أمين"، اتحاد الجمباز بصدد تنظيم واحدة من أكبر بطولات كأس العالم للجمباز الفني بمشاركة 70 دولة، وتم تجهيز صالات ستاد القاهرة على أعلى مستوى.