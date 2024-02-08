ads
الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رجال الإنقاذ يعثرون على المروحية المفقودة في الولايات المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون، أن رجال الإنقاذ في الولايات المتحدة عثروا على المروحية المفقودة لكنهم يواصلون البحث عن مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متنها، ولا تتوفر معلومات حتى الآن عن حالة المروحية Super Stallion، التي كانت في طريقها من قاعدة بالقرب من لاس فيغاس إلى منطقة سان دييغو، وما هي الظروف التي مرت بها ومنعت وصولها لوجهتها.

وقال الجيش الأمريكي في بيان صحفي أمس الأربعاء، "يبحث سلاح مشاة البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية عن خمسة من مشاة البحرية... وقد تم العثور على الطائرة من قبل السلطات المدنية في باين فالي، كاليفورنيا، في 7 فبراير "2024".

وبالإضافة إلى الجيش، انضمت شرطة سان دييغو لعملية البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى ممثلين عن "العديد من القوى الأمنية الفيدرالية والإقليمية والمحلية.

وكانت قوات مشاة البحرية قد اعلنت أن فرق الإنقاذ تبحث عن مروحية عسكرية على متنها خمسة من مشاة البحرية بعد أن "تم الإبلاغ عن تأخرها" في الطريق من قاعدة بالقرب من لاس فيغاس إلى قاعدة أخرى في سان دييغو.

والطائرة "CH-53E" هي طائرة هليكوبتر ثقيلة تستخدم لنقل القوات والمعدات ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 طنا من البضائع، وفقا للبحرية الأمريكية.

رجال الإنقاذ المروحية المفقودة الولايات المتحدة