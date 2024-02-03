جامعة المنوفية تفحص 308 مرضى خلال قافلتين في البتانون والعجايزة

أطلقت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة قافلة طبية إلى قرية العجايزة بقويسنا وقافلة طبية تنموية توعوية متكاملة إلي قرية البتانون ، تحت إشراف وحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شرين عبد العزيز عضو مجلس النواب.

أكد الدكتور أحمد القاصد حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها والعمل على دفع قاطرة التنمية المستدامة عن طريق رفع وعي المجتمع بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعريف الشباب بدور جهاز تنمية المشروعات وما يقدمه من خدمات متنوعة وما يتيحه من فرص عمل عديدة للشباب، كما تسعى الجامعة بتفعيل المبادرة الرئاسية للتحول للأخضر ودعم المشروعات الخضراء وكذلك مشروعات تنمية الريف من خلال مشروعات تربية الدواجن و عمل السماد العضوي وغيرها لافتاً إلى حرص الجامعة علي إستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير العديد من فرص التدريب والتوظيف في هذا المجال.



وأشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلتين الطبيتين شهدتا فحص ما يقرب من 308 مريض منهم 52 مريض أنف وأذن، 62 رمد عدد، 69 باطنة وجهاز هضمي، 18 مسالك، 6 قلب، 42 عظام،77أطفال، 42صدر، 11 اسنان، 48 فيروس B،كما تم توفير الأدوية اللازمة للمرضي مجاناً.

شارك في أعمال القافلتين عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، منهم الدكتور رانيا عزمي وكيل كلية الطب والدكتور مجدي مطر مدير مركز تنمية الريف بالجامعة، وذلك بحضور عماد سعيد وكيل مديرية العمل، علا الباز مدير إدارة التشغيل، وأحمد علام نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، و فوزى فاضل نقيب الفلاحين والدكتور محمد طاحون أمين عام النقابة،والمهندس محمد حجاب صاحب مؤسسة حجاب .

أشرف على القافلتين الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هاني شريم عميد معهد الكبد القومي، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.