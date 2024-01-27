أمم أفريقيا 2023.. مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح أسطورة.. وسنستغل ثغرات الفراعنة

أشاد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بالنجم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني.

وعلق ديسابر على مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ومصر، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «مباراة مصر والكونغو الديمقراطية صعبة للغاية».

وأضاف: «منتخب مصر فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين، بقيادة محمد صلاح الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وتابع: «كنا نتمنى مواجهة صلاح، لكنه غائب عن المباراة بسبب الإصابة، لكن هذا لا يعني أن المباراة ستكون سهلة، فمنتخب مصر يمتلك خيارات عديدة ولاعبين مميزين قاموا بردة فعل قوية في غيابه».

واستطرد ديسابر: «سنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية التي قد تظهر في منتخب مصر، وسنسعى لتحقيق الفوز وبلوغ ربع النهائي».

وأردف: «نحن مستعدون لمواجهة منتخب مصر الذي يملك هجومًا قويًا، مرحلة المجموعات انتهت والآن خوض مسابقة أخرى بقواعد مختلفة لا مجال بها للخاسر».

وواصل: «لاعبو فريقي يعرفون المطلوب منهم جيدًا سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وجاهزون لذلك».

وأتم مدرب الكونغو الديمقراطية: «مصر استقبلت 6 أهداف ولعبوا بثلاث طرق مختلفة، سنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية لديهم».

تأهل المنتخب الوطني إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية، بعدما احتل مركز وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، كما بلغ منتخب الكونغو الديمقراطية هذا الدور في مركز الوصيف بالمجموعة السادسة بنفس عدد النقاط.

ويواجه منتخب مصر، غدًا الأحد، الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023، على ملعب لاورينت بوكو بمدينة سان بيدرو.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.