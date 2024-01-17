تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية تقوم على إدارته إحدى السيدات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وإتخاذها من مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية فى مجالى التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على برنامج فوتوشوب لتصميم وتعديل الشهادات والكارنيهات - نماذج شهادات إجتياز دورات تدريبية مهنية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات - نماذج كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية).

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.