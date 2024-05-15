رئيس تحرير الجزيرة السعودية: قرارات مهمة منتظرة بخصوص الوضع في فلسطين واليمن والسودان

قال خالد المالكي، رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية، إنه بالنظر للتحديات التي تمر بها المنطقة، والظروف الصعبة التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية، ومع الحالة الفلسطينية تحديدا، والسودانية أيضا واليمنية، كل ذلك يلقي بظلاله على القمة العربية في المنامة، ويشكل أهمية تاريخية للقرارات التي ينتظر أن تصدر عنها.

وأضاف "المالكي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشغل الشاغل بالنسبة لمؤتمر القمة الذي يحضره ملوكا وأمراء وزعماء وممثلين لهم في هذه القمة، أنه من المنتظر ومن المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية وحرب غزة -تحديدا- لها أولوية بين الملفات التي ستكون منظورة أمام الاجتماع، ومن المتوقع أن يتبنى القادة صيغة معينة لتحليل وتحريك هذا الوضع المتأزم في غزة.

وتابع: "هذا يتطلب إيجاد إما الدعوة إلى مؤتمر عالمي ينهي هذه الأزمة ويوقف إطلاق النار ويحد من عدد القتلى والمصابين الذين يتزايد ويتصاعد، بجانب وجود توصيات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وصولا إلى التأكيد على خيار الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم على أراضيهم في عام 1967 وعاصمتها القدس".