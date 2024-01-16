علي بدر عن ارتفاع أسعار السلع: مسئولية الرقابة لا تتحملها وزارة التموين وحدها

قال النائب علي بدر عضو مجلس النواب، أن أغلب أعضاء المجلس عبّروا عن استيائهم من غياب الرقابة على الأسواق.

وأضاف بدر خلال تصريحات تلفزيونية ، مساء الثلاثاء، يجب الانتهاء من الرقابة التقليدية، وإتباع آليات حديثة.

وشدّد على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة الأزمة الراهنة، موضحًا أنّ الشعب لا يمكنه تحمل ما يفعله بعض التجار الذين وصفهم بـ«الجشعين».

ونوه بدر بأنّ مسئولية الرقابة لا تتحملها وزارة التموين وحدها، مشدّدًا على ضرورة مشاركة المحافظين وكذلك مختلف الأجهزة المعنية بهذا الملف.

وأكّد أن كل الجهات المعنية مُطالبة بالوقوف إلى جانب المواطن الذي وصفه بأنه يقع ضحية لهؤلاء التجار.

وأوضح بدر أنّ هناك إخفاء متعمدًا للسلع من قبل بعض التجار حتى ترتفع أسعارها، داعيًا لمواجهة هذا الأمر من أجل المواطن.

ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات شديدة اللهجة ضد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة؛ بسبب عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.