كأس أفريقيا 2023.. ناميبيا تهزم تونس بهدف في الوقت القاتل

فجر منتخب ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على تونس بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كورهوجو في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف المنتخب الناميبي اللاعب ديون هوتو في الدقيقة 88 من المباراة ليحقق اول فوز في تاريخ منتخب ناميبيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الذي يخوض به مواجهة ناميبيا على ملعب مدينة كورهوجو ضمن مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من البطولة الأفريقية، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا ومالي، بالإضافة إلى ناميبيا.

جاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.

خط الوسط: انيس بن سليمان – إلياس السخيري – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: يوسف المساكني – إلياس عاشوري – طه ياسين الخنيسي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب ناميبيا، بقيادة كولين بنجامين التشكيل الذي يخوض به مواجهة منتخب تونس.

جاء تشكيل منتخب ناميبيا كالتالي:

حراسة المرمى: لويدت كازابوا.

خط الدفاع: هاناموب ريان – كيندي أموتينا – أبرسيوس بتروس – لوبيني بومبيلي – ريان نيامبي.

خط الوسط: ديون دانيال – برينس مينيليك – أبسلوم مانجانا – بيتروس شتيمبي.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي.