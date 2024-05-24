5 فاعليات لنقابة المهندسين خلال أسبوع.. تعرف عليهم

تشهد نقابة المهندسين، العديد من الفعاليات والأنشطة التي تخدم أعضائها وتسعى إلى تطوير المجال الهندسي ودعم المهندسين، من بين الفاعليات البارزة التي تشهدها نقابة المهندسين يمكن ذكر:

1. ندوات ومؤتمرات: تنظم النقابة بشكل دوري ندوات ومؤتمرات هندسية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وتطوير قدرات المهندسين في مختلف التخصصات.

2. دورات تدريبية: تُقام دورات تدريبية وورش عمل في مجالات متعددة لتطوير مهارات ومعارف المهندسين وتوسيع آفاقهم المهنية.

3. فعاليات ثقافية واجتماعية: تُنظم النقابة فعاليات ثقافية واجتماعية متنوعة مثل المعارض الفنية، والحفلات، والرحلات، والمسابقات، وغيرها، لتعزيز التواصل بين أعضائها وتعزيز روح المجتمع.

4. دعم المهندسين الجدد: توفير الدعم والمساعدة للمهندسين الجدد وتسهيل اندماجهم في سوق العمل من خلال برامج التوجيه والتوظيف وورش العمل.

5. المشاركة في المجتمع: تشجع النقابة على المشاركة في المجتمع وتحمل مسؤولياته الاجتماعية من خلال مبادرات مختلفة مثل حملات التوعية والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والبيئية.

هذه بعض الفاعليات البارزة في نقابة المهندسين المصرية، وتهدف جميعها إلى دعم المهندسين وتطوير المجال الهندسي في مصر.