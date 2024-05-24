استقرار أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 24 مايو 2024

الجمعة 24/مايو/2024 - 01:49 م

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة إجازة البنوك مسجلا 12.46 جنيه للشراء و 12.50 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12.46 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.46 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.39 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع، ويجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.47 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس12.41 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.