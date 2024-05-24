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الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 24 مايو 2024

ريال سعودي
ريال سعودي
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استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة إجازة البنوك مسجلا 12.46 جنيه للشراء و 12.50 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12.46 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.46 جنيه للشراء و12.49  جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.39 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع، ويجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.47 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس12.41 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.

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