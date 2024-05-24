الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بطب عين شمس

احتفلت كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمي لإرتفاع ضغط الدم ، تحت رعاية علي الأنور عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، نيرين عكاشه رئيس قسم القلب.

ولاقت فعاليات الاحتفالية اهتماماً كبيراً من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وتضمنت محاضرة ألقاها عادل شبانه أستاذ أمراض القلب عن مرض إرتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية والعلاج الممكنة بالإضافة الى إلقاء الضوء على النمط الغذائي السليم لتجنب ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.

كما قامت ياسمين عبد الرازق أستاذ مساعد امراض القلب بإلقاء محاضرة عن دور ممارسة الرياضة في الوقاية من إرتفاع ضغط الدم .



كما تضمنت الفعاليات قياس الضغط وتقديم المشورة الطبية لعدد من الحضور.

تعد هذه الندوة جزءا من الجهد المبذول من قبل كلية الطب بجامعة عين شمس للتوعية بخطورة مرض إرتفاع ضغط الدم وكيفيه الوقاية منه وطرق علاجه مع الإهتمام بإعادة تأهيل المرضى والتوعية بالنمط الغذائي الصحي مما يعزز الوعي الصحي في المجتمع.