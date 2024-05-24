تاريخ وأهداف المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين

تفصلنا أيام معدودة عن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين، حيث رصدت البوابة نيوز خلال السطور الاتية تعريف المؤتمر وأهدافة:-

ما هو المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين هو حدث يعقده النقابة بانتظام كجزء من عملها السنوي، يهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا المهنية والمالية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة في مصر، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء جدد للهيئة الإدارية للنقابة.

يشارك في المؤتمر العام السادس عادة الصحفيون الاعضاء بالنقابة ويجرى خلاله استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت مهنة الصحافة خلال العام الماضي، ويجرى مناقشة الخطط المستقبلية وتحديد الأولويات للعمل القادم، عادةً ما يتمتع المؤتمر بمشاركة واسعة من الصحفيين والمهتمين بمجال الإعلام في مصر، ويعتبر مناسبة هامة لتعزيز التواصل بين أفراد المهنة وتحديد اتجاهاتها المستقبلية.

أهداف المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين قد تشمل:

1. انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة: يعد المؤتمر فرصة لانتخاب أعضاء جدد للهيئة الإدارية للنقابة.

2. مناقشة القضايا المهنية: يسمح المؤتمر بمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه ممارسة مهنة الصحافة في مصر، بما في ذلك حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والموارد المالية للنقابة وغيرها من القضايا ذات الصلة.

3. وضع الخطط الاستراتيجية: يمكن أن يكون المؤتمر فرصة لوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية للنقابة، بما في ذلك وضع أولويات العمل وتحديد الأهداف والتكتيكات لتحقيقها.

4. تعزيز التواصل والتضامن: يمكن أن يكون المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل والتضامن بين أعضاء النقابة وبين المهتمين بقضايا الإعلام في مصر، وهذا قد يشمل تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة.

5. تحفيز التفاعل الديمقراطي: يمكن أن يشجع المؤتمر على التفاعل الديمقراطي بين أعضاء النقابة، وذلك من خلال مناقشة القضايا المهنية واتخاذ القرارات الجماعية بشأنها.

هذه بعض الأهداف المحتملة التي قد يسعى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين لتحقيقها وقد تختلف الأهداف تبعاً للظروف والتحديات الراهنة التي تواجه المهنة والنقابة في الوقت الحالي.