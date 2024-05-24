عميدة آداب عين شمس تستقبل قافلة اللغة العربية الهندية

استقبلت حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، قافلة اللغة العربية الهندية برئاسة محي الدين كوتي، رئيس قسم اللغة العربية، وعميد كلية اللغات، جامعة كالكوت كيرلا الهند، وذلك بحضور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحنان محرم رئيس قسم اللغة العربية وأدابها.

وخلال اللقاء أكدت حنان كامل حرص جامعة عين شمس، على دعم الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتوسيع قاعدة التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم، وهو ما يتماشى مع فلسفة جامعة عين شمس باعتبارها مؤسسة بحثية وأكاديمية ذات ميزة تنافسية ويسهم أيضا في رفع تصنيفها الدولي.

وقد ناقش الجانبان التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب، وبين جامعة كاليكوت جمهورية الهند، وجاءت الزيارة للإفادة حول تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية في الهند، والإطلاع على المناهج والمكتبات و الإلتقاء بالكادر الأكاديمي لمساعدتهم في الجامعات الهندية، وقال العميد محي الدين، أنه لايخفي على الجميع مكانة مصر الأدبية والعلمية ،فهي الرائدة دوما في الأدب واللغة والعلوم وهي رائدة النهضة الحديثة في البلاد العربية.

وأضاف عميد كلية اللغات جامعة كاليكوت، أن قسم اللغة العربية في كلية ممباد، وجامعة كاليكوت، يقوم بعدة أنشطة وندوات و مؤتمرات دولية فهو يخرج طلابا في مرحلة البكالوريوس والماجستير وباحثين في برامج الدكتوراة، منذ أكثر من خمسين عاما، ونحن نتطلع من خلال هذة الزيارة الفائدة العظيمة لما يخدم اللغة العربية في دولة الهند، ويعمق أواصر التواصل مع جامعة عين شمس لتنسيق مؤتمرات وندوات افتراضية أو واقعية في المستقبل.

وفي ختام اللقاء قامت عميدة الكلية بإهداء درع الكلية للقافلة الهندية، وكذلك قام رئيس القافلة محي الدين كوتي عميد كلية اللغات، جامعة كاليكوت الهندية بإهداء درع كلية ممباد جامعة كاليكوت، للدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب وتبادل الصور التذكارية.