الجيش الروسي يحرر بلدة كليشيفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتحرير بلدة /كليشيفكا/ في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتُبين اللقطات أيضا لحظة رفع العلم الروسي وراية النصر في البلدة. ووثقت المشاهد،، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك، اليوم الجمعة، النشاط العملياتي للقوات الروسية وهى تنفذ ضرباتها على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في أحياء البلدة، مستخدمة قذائف كراسنوبول العالية الدقة.

وتظهر المشاهد أيضا عمل مشغلي الطائرات المسيرة، الذين حيدوا مجموعة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، الذين حاولوا اللجوء إلى قبو منزل مدمر، بالإضافة إلى تدمير معدات لقوات نظام كييف.

وسجلت كاميرات الطائرات المسيرة الروسية، لحظة تحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين بعد أن دخل الجنود الروس في قتال متلاحم معهم، كما وثقت اللقطات مشاهد لجثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة، أثناء انسحاب قوات نظام كييف من البلدة.

من جانب أخر أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الدول الغربية تدرك تماما عواقب تفويض قوات كييف بضرب أراضي روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى تسلّمتها أوكرانيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي تعليقه على الدعوات الغربية الأخيرة لاستهداف الأراضي الروسية، قال بوليانسكي:"ندرك، كما تدرك الدول الغربية تماما عواقب استخدام أو عدم استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف معينة في روسيا، هم يدركون كل الإدراك ما قد يترتب على ذلك".

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول قد دعا فى وقت سابق وزير الخارجية أنتوني بلينكن للسماح لقوات كييف باستهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية، وعرض خريطة للمناطق الروسية التي يمكن استهدافها بصواريخ أتاكمز الأمريكية.

كما حثت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك تيرنر ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف استراتيجية في الأراضي الروسية في ظروف معينة.